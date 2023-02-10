男星莊凱勛在演藝圈耕耘多年，2015年以《回家路上》拿下金鐘迷你劇集視帝，演技備受肯定，與妻子結婚近7年的他，育有一雙兒女，不過女兒日前高燒送急診，沒想到住院觀察後，被醫生告知可能得抽取脊髓液，讓老婆聽聞表示：「真的快嚇哭」。

莊凱勛老婆在instagram曬出手臂插著針頭的照片，透露女兒上週六開始發燒，最高一度燒到39度，原本還滿有活力，豈知第二天開始不僅沒有精神，甚至沒有食慾，到了第三天更是連水都不太喝，當下便決定送急診，做完一連串檢查後，醫生表示白血球指數偏低，建議得住院觀察，雖然住院當晚沒有再發燒，但活力和食慾依然非常差，還有持續昏昏欲睡的狀況。

莊凱勛老婆將狀況轉告醫生後，對方表示不排除罹患腦炎，可能需要抽取脊髓液做檢測，當聽到醫生講出這句話後，坦言：「真的快嚇哭」，而女兒隔天則開始發疹子，經診斷後確定是玫瑰疹，推測會呈現懶洋洋的狀態，是前幾天發高燒沒什麼喝水，導致脫水才會如此，這才讓她放下心中一顆大石頭，接著表示：「原本以為Luna快兩歲了應該是不會得了，沒想到還是沒能逃過，不過至少不是什麼嚴重的疾病，也在今天順利出院了」。

莊凱勛老婆表示除了感謝親友們關心，也相當感謝兒子不僅幫忙打包住院的行李，還幫妹妹挑選故事書，不禁大讚：「兄妹倆平時吵吵鬧鬧，發生事情時還是很有哥哥的樣子」，至於神隊友老公則是貼心準備宵夜點心和水果，讓她在醫院無後顧之憂好好照顧女兒。