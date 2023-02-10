台南市區鐵路地下化施工，東門陸橋及橋下機車道從去年12月起封閉，影響周邊道路的順暢，市府交通局透過智慧交通中心的大數據分析，近日完成周邊替代道路共41處紅綠燈的秒數調整，上下午尖峰時段周期將調整為160秒，離峰時段周期調整為140秒，希望提升東門陸橋周邊道路車流續進效果。

台南市區鐵路地下化施工，東門陸橋及橋下機車道從去年12月起封閉，影響周邊道路的順暢。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

交通局指出，東門陸橋為市區重要東西向要道，該交通節點封閉後，原本經由府前路、東門路前往東區與仁德交流道，或經由東門路前往火車站與市區的車流，分別改道分散至健康路、林森路、開山路、府連路、府連東路、勝利路、青年路及東寧路西段等替代路段，導致無論尖峰、離峰時段均車多壅塞。經統計，替代道路於上、下午尖峰時段平均車行速率降低幅度約14％，離峰時段平均車行速率降低幅度約10％。

交通局表示，考量東門陸橋封閉施工後，周邊替代道路交通車流量增加，且開學後校區周邊接送車輛也會大幅增加，原有的號誌周期已經無法滿足交通需求，經該局研議後，為改善號誌路口間的回堵問題，上、下午尖峰及離峰時段的號誌周期都延長20秒。

交通局長王銘德認為，車輛於號誌路口停等紅燈後，都會因起步的緣故，浪費剛開始的幾秒綠燈時間，因此在相同時間內，較長的號誌周期能讓更多車輛通過，號誌連鎖也能讓車輛多通過幾個路口，減少車輛停等起步的次數，等於擁有更長的綠燈時間，車流紓解效果就會比較好。

交通局說，此次改善範圍為南門路以東、林森路以西、民族路以南、健康路以北等環繞東門陸橋周邊替代道路所構成路網；另外，路網界面上下游路口因周期不同，會有部分無法完全連鎖的情形，籲請用路人遵守交通號誌指示，才能確保交通安全。該局也將滾動檢討紅綠燈秒數及微調綠燈時差，提升道路使用效率。