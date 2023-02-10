目前雞蛋產地價每台斤40.5元，批發價50元，產業界人士昨天指出，完成老雞汰換恢復產能要到清明節後，產量偏低時間可能拉長，為維持營運，擬於13日將產地價漲2元，對此，行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天說，供需尊重市場，價格由蛋農、蛋商討論決定。

民進黨立法委員黃秀芳、陳素月、陳秀寳辦理彰化縣果菜批發市場改建申請補助案訪視，陳吉仲、彰化縣長王惠美等人出席，媒體詢問陳吉仲蛋價議題，他說，全球禽流感疫情嚴峻，日本撲殺逾1600萬隻，雞蛋價格漲2倍，美國更嚴重，超市有時候沒雞蛋且價格漲6倍，歐盟國家則是限制雞蛋購買數量。

陳吉仲說，在台灣由於蛋農、地方防疫人員、農委會共同合作，極力控制禽流感，但供需機制尊重市場，價格機制是蛋農、蛋商決定，但農委會仍有很多重要任務，如持續向行政院反映減免玉米飼料成本營業稅，並全力做好禽流感防疫，也在超市推動供應平價蛋。

陳吉仲說，寒流、炎熱、溫差太大皆影響產蛋率，因此，黃秀芳、陳素月、陳秀寳等立委也建議並協助農委會以逾11億元經費用於家禽舍改建，只要農民來申請，農委會就有相關補助，這就是總統蔡英文要求「韌性國家」的農業基礎建設，相關作業今年開始執行。

對於是否有蛋價平衡機制，陳吉仲說，日前晚間邀蛋農與蛋商代表共30、40人到農委會討論，與會者同意維持由農委會提供雞蛋產銷資訊給蛋農與蛋商雙方，價格則由雙方共同討論。

陳吉仲表示，之前蛋價機制是蛋商決定，蛋農無法參與，透過農委會積極協助讓蛋農參與價格機制，雙方近日應會召開會議決定蛋價，希望後續能增加產量，農委會也會持續以平價蛋減少消費者負擔。