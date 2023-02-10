永冠1月出貨噸數9,753噸，月減幅49.3％、年減32.1％；1月合併營收5.28億元，月衰退44.6％、年減21.5％。永冠表示，1月適逢元旦假期及農曆春節連假，全月工作天數不足半個月，生產量及出貨量較低。展望2月，永冠團隊將按既定目標全力衝刺，爭取亮眼佳績。

永冠表示，永冠台中港新廠第一季末正式投產，4月18日舉行落成竣工典禮，第一年生產2～2.5萬噸，生產以10MW以上大型離岸風機鑄件為主，未來也會視客戶訂單，生產注塑機及產業機械鑄件。

德國12月工業生產跌幅 超乎預期
《汽車股》智伸科1月營收雙減 全年戰高仍可期
越南版圖報喜 訊芯營運倒吃甘蔗
#永冠 #生產 #半個月 #客戶訂單 #鑄件