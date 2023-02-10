土耳其與敘利亞邊境於當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，台灣第一時間派遣兩批、130人搜救隊前往支援。內政部長林右昌10日說，台灣搜救隊被分派到「L5」區域，當地有4棟大樓倒塌，狀況嚴重，已知有50名土耳其難民失蹤，目前正在全力搜救中，現已發現一名被石頭壓住的生還者，他也喊話搜救隊員務必注意安全。

林右昌上午前往營建署視察，會前提到台灣救援隊最新情形。他表示，台灣救援隊人熟達130人，在國際隊伍中規模算是龐大，人員目前被分派到「L5」區域，這邊有4棟大樓倒塌，狀況嚴重，環境也很複雜。

林右昌說，此區域有50名失蹤土耳其難民，現已發現一名生還者，目前已經標定位置，不過受困者被石頭壓著，正在進行搜救作業，而對方的所在位置在P3，台灣相關業務人員都已準備，有最新情形再跟大家報告，只不過地形複雜，他也希望搜救人員注意自身安全。

此外，受到土耳其強震造成房屋倒塌，外傳台北市調降都更條件，林右昌表示，台灣本來就是地震頻繁的地方，相關制度性的討論從過去到現在都有，地方政府有提出這樣的想法，中央會進一步來討論。