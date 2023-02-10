有句話說，婚姻是愛情的墳墓，現代的人多半提倡不婚主義認為自己一個人也可過得很好，為何要結婚？但《小鐵星座》運勢專欄分享12星座想結婚的理由，其中牡羊座如遇到難以征服的對象，犧牲自由走進婚姻也要征服對方，天秤座會想利用婚姻來給另一半承諾，獅子座則是想告別孤單，回家時希望有人照顧陪伴。

▍牡羊座結婚理由：贏家心態

牡羊座認為兩個人一起生活會受到束縛，且婚姻對他們來說就是負擔，避之惟恐不及，不過，如遇到難以征服的，就會挑起濃烈興趣，用盡千方百計也要把對方追到手，哪怕犧牲自由走進婚姻也要征服對方。

▍金牛座結婚理由：求得心安

金牛座對他們而言，結婚後就不會感到寂寞，生活中也有人等你回家、有人愛，從此也有了目標，這樣的滿足感與幸福感一直是他們很渴望的。

▍雙子座結婚理由：好奇之心

雙子座喜歡享受戀愛的感覺，用談話風趣的技巧來吸引各類型的異性，這種快感讓他們陶醉，如不是身邊的親友一個一個步入婚姻禮堂，他們不會想結婚，為了品嘗到結婚的滋味，在好奇心的驅使下也有了結婚的衝動。

▍巨蟹座結婚理由：想有個家

巨蟹座結婚就是想要有個家，有愛、有家才會讓他們感到溫暖，所以與愛人組成美滿家庭就是他們的理想。

▍獅子座結婚理由：告別孤單

獅子座喜歡被人捧在手心的感覺，想結婚是因為一個人的家裡太冷清，在外被眾人追捧、奉承，回到家中卻要獨守空房，這時他們會希望有人陪伴照顧，所以想用結婚來告別孤單寂寞。

▍處女座結婚理由：從一而終

處女座追求完美，在他們的感情世界裡，談戀愛的目的就是為了結婚，面對速食愛情，離婚率飆高的現實，仍然堅守自己的愛情觀，會想用結婚來證明愛情也能天長地久。

▍天秤座結婚理由：於心不忍

天秤座魅力無法擋，異性都喜歡圍著你轉，剛開始會很有優越感，但隨著異性朋友增多，醋意也越來越濃，便會開始害怕，也覺得對不起另一半，於是想到以結婚方式來結束單身，給愛人一個承諾，避開自四面八方的異性糾纏。

▍天蠍座結婚理由：父母嘮叨

天蠍座平時很享受獨來獨往的生活，但在父母催婚之下，他們的忍耐力在一點點被消磨殆盡，忍無可忍之下便會無奈成婚。

▍射手座結婚理由：一見鍾情

射手座追求自由的生活，他們一直認為還沒玩夠，而因此不想結婚，可是當對一個人一見鍾情時，魂會瞬間被勾走，一秒的時間還不到就有結婚的衝動，容易一股腦撞入婚姻。

▍摩羯座結婚理由：順其自然

摩羯座很想結婚，只是面對愛情，屬於「得之我幸，不得我命」的類型，常常會被人遺忘，一旦有了相愛的對象，就變得務實，便開始腳踏實地為未來兩人生活而努力，自然而然走入婚姻，彼此攜手共進。

▍水瓶座結婚理由：歲月不饒人

水瓶座喜歡求新求變，不按常理出牌，享受著各式愛情，樂在其中，很少考慮結婚之事，等到玩累了、新鮮感不在了，更重要的是青春已不在，這時追尋婚姻的腳步會不斷加快，想要安定下來。

▍雙魚座結婚理由：做白日夢

雙魚座喜歡活在自己的美夢裡，哪怕到了白髮蒼蒼之時，也會坐著搖椅回憶浪漫往事，幻想得一塌糊塗，也因有著如此美妙的夢境，讓他們想要結婚，和同樣擁有浪漫情懷的人白頭偕老。