一對來高雄遊玩的日籍夫婦要前往高雄流行音樂中心，但卻提早在光榮碼頭站下車，雖然手中拿著日文版的旅遊地圖參考，但卻因語言不通不知該如何是好，求助捷運警察的幫忙，員警還主動陪同他們到目的地，離去前夫婦2人還興奮的與員警握手合影，表達感謝之意，成了另類國民外交。

高雄捷運警察9日下午2點多於輕軌「光榮碼頭站」（C10)巡簽時，突然有一對日籍夫妻指著手中的日文旅遊地圖向員警詢問著該如何前往。

據員警了解，該對仙波夫婦，先生已經81歲、太太則77歲，2人第一次結伴來台自助旅遊，首站就選擇高雄，並選擇搭乘高雄輕軌前往位於「高雄流行音樂中心」，但卻提前在「光榮碼頭站」(C10)就下車。

員警在透過手機翻譯軟體協助及簡單的英文會話，向仙波夫婦表達說明位置之後，又怕路況不熟會再度迷路，主動陪同夫婦2人至「真愛碼頭站」並順利抵達。對於員警的協助與幫忙他們表示非常感謝，除了滿懷興奮的與員警握手致意，並要求與員警合影作為旅遊的紀念，而在員警的積極協助之下，讓外籍人士感受到高雄警察的用心，也完成一次成功的國民外交。