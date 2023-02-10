民進黨新北市議員批新北市近來社會案件頻傳，市府螺絲鬆了。新北市長侯友宜今（10）日回應，新北市和中央都會不斷檢討，強化鄰里社區通報系統，一定全力以赴守護弱勢族群。

侯友宜表示，新北市和中央都不斷在檢討，會不斷的提升專業照顧以及鄰里社區系統的強化，更重要的，每個人值勤若有發現任何狀況，立即通報，新北市和中央一定會全力以赴，守護弱勢族群，讓照顧弱勢族群能夠全面化、普及化、專業化。