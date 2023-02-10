近年消費者更追求乘車時的娛樂及智慧化服務需求，讓駕駛操作與車內娛樂體驗再進化，因此也大幅提升車用顯示器需求。根據TrendForce 2022全球車用產品趨勢與區域市場分析顯示，2022年車用面板出貨將達到1.85億片，車用顯示將朝向1.5公尺寬度全車顯示、異形化、透明顯示、高解析度(250 ppi)等趨勢，加上高動態對比（HDR）、區域調光、廣色域等需求，車用顯示面板出貨將於2026年達到2.41億片，2022～2026年複合成長率為7％，單一輛車搭載的面板量持續上升。由此可知，智慧座艙的興起，將會運用到更多、更大尺寸及規格的顯示器，使面板產業在智慧移動領域有更多發揮的地方，預期在未來5年內達到百億美元的水準。

智慧座艙已成為全球豪華汽車大廠爭相布局的重點，透過智慧座艙打造車子多樣化的情境場景，提供駕駛更多元的智慧體驗，在智慧座艙中，車用顯示扮演相當重要的角色，從儀錶板、後視鏡、抬頭顯示器、中控面板、後座娛樂應用面板等，面板須具備高解析度、高亮度與低灰表現。

由於Micro LED高亮度、高彩度、高透明度、耐高溫等特性，可因應各種規格設計並針對車廠需求客製化，是智慧座艙最佳首選。友達今年初也發表多項尖端車用顯示科技，將Micro LED顯示技術導入車載應用並結合沉浸式的互動應用，打造全新智慧座艙體驗；聚積也在今年初推出矩陣技術，車用mini-LED背光解決方案支持高分區數區域調光，可以做到精準且獨立地控制每顆LED燈，能呈現深邃的黑色與亮麗的色彩表現，為乘客帶來頂級的影音娛樂享受。