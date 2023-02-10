歐系外資表示，譜瑞-KY去年第四季核心業務營運不如預期，但業外表現優於預期，單季每股獲利5.59元，儘管毛利率、營業利率略微走軟，分別為44.%、13.8%，但仍在財報預估範圍內，主要是由於產品組合、庫存成本和銷售激勵因素較高。

歐系外資表示，儘管產品內容的增加，但仍不足以抵消整體市場規模的收縮，包括USB4、汽車、OLED T-Con等高速傳輸，仍不足以抵銷，估計其2023年的營收、收益分別年減少16%、30%。將譜瑞-KY目標價維持1070元、維持中立評等，並將2023~2024年每股收益下調約4%，主要是由於疲軟導致毛利率下降以及長期庫存調整的定價。

展望第一季，譜瑞-KY預期單季合併營收為美金9000萬~1.05億元、幅度為季減少10.9%到季增加4%；合併毛利率43%~47%；合併營業費用為美金2900~3200萬元。