單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長24%、專業影音產品較去年同期成長17%、USB周邊設備較去年同期減少25%。以銷售區域觀察，亞洲與美洲分別較去年同期成長21%及33%，歐洲較去年同期減少25%。

宏正(6277)今年初攜手全球資訊(IT)暨專業影音(Professional AV)設備連接管理方案，推出全新的AI中文語音合成服務，宏正優聲學，提供以AI為基礎的文字轉語音(TTS)服務，透過自主研發的人工智慧演算法，結合聲學技術，進而實現清晰、自然、流暢的AI語音合成，有效降低生硬的機械口音。

宏正副總經理林勇達表示：「宏正看好未來聲音市場的發展，AI大趨勢帶動虛擬世界的崛起，進而產生更多虛擬實境應用的需求。宏正開發AI語音合成技術已長達六年的時間，利用AI技術可達到人聲快速複製，以最自然在地的台灣口音，提供全台灣最有溫度的AI中文語音合成服務。」