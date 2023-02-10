新北市議員黃淑君、李宇翔今在新北市議會舉辦記者會，痛批新北板橋去年4月發生托嬰中心棉被悶死9月女嬰案，檢方今年2月人起訴負責人及3名托育人員，市府事發至今卻不聞不問，社會局評鑑如同虛設，甲級評鑑滿月就破功，網站的評鑑報告更已有一年半沒更新，怒斥侯市府社會安全網完全失靈，要求市長侯友宜道歉、社會局長下台負責。

對此，社會局副局長吳淑芳回應，對於私立托嬰中心發生幼兒死亡事件，局長及托育科同仁同感震驚與心痛，立即成立專案小組積極介入及輔導，安排法律諮詢協助家長了解司法權益，另提供心理諮商輔導，期望母親早日走出傷痛。除依兒權法相關條例給予該中心和主責托育人員第一次最高罰鍰24萬元的處分，托育人員未來不得再從事相關服務，該托嬰中心也已於去年6月底歇業。

關於托嬰機構評鑑，吳淑芳說，依照中央法規，每三年評鑑一次，由幼保專家學者與實務工作者組成評鑑小組，該中心最後一次評鑑為2018年，但2020、2021及2022上半年受疫情嚴峻影響暫緩評鑑，疫情趨緩後，即於2022年9月重新啟動，並將監視器抽查列為評鑑指標，評鑑結果將於近期內公告。

黃淑君指出，去年3月邱媽媽送托9月大的女兒至私立托育機構，是相信新北市府核給的甲級評鑑認證標章，未料送托1個月後就發生孩子受虐致死的憾事，邱媽媽在偵查過程中發現受虐的孩子不只她的女兒，普遍孩子都有被保母壓制受虐的情況發生，更有傳聞有未領有保母證照的員工在裡面照顧孩子，質疑為何社會局稽查時沒有發現？還是稽查當下都是照著劇本在走？未來如何落實實質稽查避免淪於形式？

李宇翔痛批，新北市行政失靈已經不是頭一遭，從去年5月的恩恩案，去年底2位新北長者孤獨死，今年2月初，中和的乾屍案，再加上前幾日土城一對夫妻尋短等社會事件皆有跡可循。如今連新北市政府所認證「甲等評鑑」的托嬰機構都不能託付，且經查截至9日，新北市社會局網站上最新的托嬰中心評鑑結果還停留在2020年，實在非常荒謬！

吳淑芳表示，當事人要求加強稽查托嬰中心負責人及其家人所另外設立的托嬰中心，托育科從去年4月迄今，共已稽查這2家各18次，今後仍會持續不定期稽查，以避免類似事件再發生。

吳淑芳表示，案發後局長及她本人分別在去年6月及7月召開2次說明檢討會議，除母親及外公出席外，另立法委員王婉諭助理、中華民國兒童權益促進會理事長王薇君及犯罪者保護協會新北分會等均有分別與會，機構負責人也當場道歉，社會局可謂一路陪伴、協助、輔導，驥能減輕母親傷痛。