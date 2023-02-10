便秘或腹瀉都讓人困擾，也危害身體健康。一名男子做完大腸癌手術後，有次因肚子脹得像青蛙一樣，被送來急診，除腹脹外還有喘的症狀，經檢查確認心臟無問題，醫師詢問後得知，男子大腸癌手術後出現腹瀉症狀，因而自行購買止瀉藥服用，不料吃太多反害腸蠕動過慢甚至不動，殘餘糞便產生的氣體增加，導致腹脹。

敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書粉專表示，有些人在開完大腸癌手術後，會比較容易有拉肚子的情況發生，該名70歲男子就因為手術後有一些腹瀉症狀，上廁所的頻率增加，他覺得出門拜訪朋友，有拉肚子的感覺很困擾，因此自行購買止瀉藥服用。

後來男子服用過多的止瀉藥，導致腸蠕動過慢甚至不動，導致殘餘糞便以及不蠕動時腸道內細菌所產生的氣體，才讓肚子嚴重腹脹，陳榮堅將該名男子收治住院，幫男子把氣體排掉，再打一些營養針，讓男子的腸道休息，並建議男子若要外出拜訪朋友，想要服藥讓腸蠕動慢一點，仍要有醫師處方，不可自行購買成藥來吃。

陳榮堅補充，排便的頻率1天3次到3天1次，均屬正常，然而排便不順是件非常困擾的事，無論便秘或腹瀉，長久下來都會危害到身心的健康。他提到，便秘對身體造成的3種影響：

1. 便秘越久，糞便的水分會被吸得越乾，導致排便變得更困難。

2. 腸道不通時，腸道內分泌的毒素與菌相會越來越糟。

3. 肚子內的氣體脹起來的時候，甚至會壓迫到心肺，容易突然變得很喘。