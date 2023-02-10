蔡姓女子因腰酸背痛去年12月間求診，吳姓女中醫師經針灸治療30分鐘後，身體不適、呼吸困難，隔天凌晨送急診，檢查出吳醫師在背部針深度，沒注意深度而施刺傷肋膜血管，造成創傷性氣血胸、右下肺葉塌陷，併有血塊傷害，經進行引流1000cc血水及手術，治療1周後出院。台中地檢署依過失傷害罪將她起訴。

蔡姓女子因下背痛、腰酸及肩頸痠痛，2021年12月13日晚間到中市1家中醫診所求診，34歲吳姓女醫師觸診後，決定針灸治療，下針不慎刺傷蔡女的肋膜血管，導致右側創傷性氣血胸傷害。

蔡女約30分鐘後就身體不適，右胸氣喘、呼吸困難，隔天凌晨1時許由家人送急診，到院時病情急遽惡化，經胸部X光檢查發現右肺氣胸，插管引流近1000cc血水，並緊急輸血。

醫院當天上午進行超音波檢查，發現蔡女右肋膜腔有大量積液，右下肺葉出現不透明斑塊影像，經轉院治療檢查，發現右肺中葉、下葉體積減少有局部實質化，右下肺葉塌陷併有血塊，緊急進行清創及切除手術，治療至12月21日出院。

吳醫師坦承，對蔡女的腰部、臀部及背部等穴位進行針灸治療，過程中，蔡曾說在「膏芒穴」位置有痛感，隔天中午接到她電話告知，針灸治療後半夜送急診。

檢方函詢台中榮總民總醫院，函覆認為，氣胸症狀在針刺後30分鐘內，到急診室確診在4小時內，可證明被害人施針與右側創傷性氣血胸有因果關係。

此外，吳醫師針灸的華佗夾脊穴（約在胸椎第二、第四節），與膏芒穴都位在背部，因疏於注意施針深度導致針尖傷到肋膜血管，造成創傷性氣血胸等傷害。