迎接西洋情人節，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅推出「情人獻禮送紅包」官網快閃優惠，2月13日上午9時起準時開搶，限時回饋只賣三天，住宿日期自2月13日起至4月27日止，兩人同行入住日式溫泉雙人客房兩天一夜、加贈翌日三燔礁溪輕日式自助早餐，優惠最高現折800元，折扣過後每房每晚最低4,788元起。2月13日至15日情人節周末，Happy Hour時段更加碼「柯夢波丹」情人節限定調酒，浪漫微醺過佳節，官網訂房加購高鐵車票享全台最低8折起優惠。

礁溪晶泉丰旅推出的「情人獻禮送紅包」官網快閃限定住房專案，房價最高現折800元，祝福有情人們開春大吉大發。飯店位於礁溪溫泉風景區的中心位置，每間客房均配備有半露天景觀湯池，房客不需步出房門、即可悠游享受碳酸氫鈉美人湯泉，戶外頂樓休憩區更有可以眺望龜山島風光的全台最美無邊際溫泉泳池，居高臨下景色優美，感受到情人節的專屬度假儀式感。

專案加贈無限量供應的迎賓茶點、三燔礁溪輕日式自助早餐、以及每日Happy Hour酒精性飲品無限暢飲，情人節三天特別加碼特調粉紅夢幻情人「柯夢波丹」，以伏特加為基底酒，佐以適量蔓越莓、柳橙、以及新鮮萊姆汁和清新蘇打水，成品滿溢果香、氣泡口感甜美。房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金。

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