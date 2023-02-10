2023年台北春季連鎖加盟展2／10—2／13於台北世貿舉辦，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」開放全台加盟，並推出「頭家激省加盟優惠方案」，凡於加盟展活動每日前10組下訂者，現省70—120萬元，相當於送加盟主70-120萬元加盟開店大紅包，依方案不等，再加碼贈送美國濕式熟成霜降牛肉或松阪豬肉鍋套餐券，尋找愛好鍋物、燒肉的民眾一起加盟當頭家。

築間「頭家激省加盟優惠方案」，首推築間幸福鍋物經典版26席次380萬元（原價450萬元）、精裝版34席次480萬元（原價550萬元）、旗艦版42席次580萬元（原價650萬元）；燒肉Smile經典版26席次480萬元（原價550萬元）、精裝版34席次580萬元（原價650萬元）、旗艦版42席次680萬元（原價750萬元）；有之和牛鍋物放題及本格和牛燒肉放題60席次880萬元（原價1,000萬元），築間餐飲集團表示，築間在加盟連鎖市場享有多項優勢，其中包括有超過160萬名會員，集團月回流客超過五成，連續營業17小時，從午餐到宵夜，消費族群從20—70歲不等，囊括全年齡層、全時段的消費者，個人鍋物、個人燒肉、鍋物吃到飽、燒肉吃到飽，集團品牌相當多元，還有餐飲業獨家前兩年最高年保障毛利888萬元起，都是加盟主大利多。

築間集團表示，旗下「築間幸福鍋物」是加盟主首選，旗艦版42席次580萬元（原價650萬元），還有新型態的「蔬食自助吧」可選配；強打單人燒肉的「燒肉Smile」，旗艦版42席次680萬元（原價750萬元），同樣有「野菜自助吧」可選配；「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」，高檔和牛火、烤吃到飽品牌，60席次880萬元（原價1,000萬元），另有升級火、烤兩吃型態的加盟優惠，年保障毛利最高有1,288萬元。

築間餐飲集團表示，集團有全台唯一自有水產供應鏈，完整的採購、物流系統，還成立加盟輔導處、訓練部、營運考核部、工程管理部等各類專業人才，協助加盟主從立地評估、設計規劃、教育訓練、營運輔導、督導審核機制等各面向專業輔導，一條龍式的服務，讓加盟主無後顧之憂，專心做好服務營運，尤其推出餐飲界獨家的保障年毛利，增加不少加盟主進場的意願。

築間餐飲集團董事長林楷傑指出，目前全品牌總門店數，截至今年1月底達143家，預計年中還要再開拓3個以上的全新品牌，「繪馬別邸」、「NAKAMA肉匠屋」，還有專以麻辣鍋為主軸的鍋物品牌，以及築間幸福鍋物火、烤兩吃新型態門店等，全力拓展集團事業版圖。另一方面，1月集團月營業額再度創新高，突破5.5億元，開春喜迎佳績，對比去年同月50％，前年同月更是超過100％，顯見餐飲市場熱度不減，逐年成長，對今年度加盟市場抱持高度信心。