連續兩年為幫助家扶的學生提升升學競爭力，台南台鋼獵鷹10日由球團董事張博勝、祐東建設董事長張福霖、領隊李宗翰以及球團公關業務總監羅嵐，帶著球員呂濟而、劉駿霆出席北台南家扶舉辦的「拔尖計畫」贈書活動，這次約有30位受扶助學生獲贈300本參考書。

受家扶扶助的家庭中，許多學生具有升學上的需求，希望透過升學，考上理想中的學校來翻轉人生，但因為參考書價格較高，受經濟問題，往往不是家扶孩子所可以負擔的，台鋼獵鷹連續2年響應「拔尖計畫」贈書活動，客製化捐贈想積極升學的家扶孩子所需要的參考書，且讓孩子自行開立書單。

球團公關業務總監羅嵐指出，「祐東建設為支持台鋼獵鷹的在地企業，並長期帶領球隊實際走入地方，這兩年邀請球團加入捐書活動，結合體育與教育，陪伴孩子更多成長，不只受幫助，也幫助他人，形成善的循環。」

拔尖計畫由高雄中學校友會發起，台鋼獵鷹董事張博勝邀請獵鷹加入贈書計畫，每位孩子也都很珍惜這次難得的機會，認真挑選所需的書籍，「在孩子學習陷入困境時，能及時伸出手，透過贈書計劃，提升孩子們的升學競爭力，讓他們多一份學習資源，能有機會突破原身家庭和環境的困境，透過教育翻轉人生。」

台南女中陳同學表示，「這讓我在學習上不再徬徨，更加有信心，每當遇到難題，立刻有資源可以尋求答案，而且學習的領域變得既豐富又廣泛，不僅僅對學業上有了幫助，生活也變得多姿多彩，甚至在社交團體及應對有了不同反響的收穫，面對凡事也能夠更勇敢的正視及適應。」

學業與球技並重！呂濟而就讀大倫國中投入籃球隊訓練後，家人對他學業也有所要求，呂濟而說道：「對我來說打球和念書一樣重要，選擇就讀高雄師範大學也是一支要求學業與品德的隊伍，一直到現在進入到職業賽場，仍努力維持英文能力」對他來說學業不只是對家人交代，更是對自己負責任。