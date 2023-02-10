台北市立動物園非洲區金剛猩猩家族的戶外活動區，常可看見金剛猩猩兄弟檔「Jabali」和「Ringo」，因為進食時間較短，在吃飽後總喜歡抱在一起練習摔角技巧，園方表示，逗趣畫面吸引不少關注，還為牠們互動配上有趣擬人化台詞，也成為許多粉絲來動物園的熱門景點之一。

幼年金剛猩猩在3歲前都會緊黏著媽媽。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

園方說明，幼年金剛猩猩在3歲前都會緊黏媽媽，跟媽媽一起睡覺，且雄性個體長成到要離群成立自己的團隊或家族前，都會跟原生家族有緊密關係，同一家族成員，也會共同照顧幼年個體，讓他們在成長過程，能與群體中其他成員有更多時間互動，同時向成年個體學習探索環境與求生的技能。

現在已滿2歲的「Jabali」和即將2歲的「Ringo」，似乎對彼此練習摔角更有興趣，除了進食時間外，常常可以看到牠們抱在一起玩耍互「咬」，或嘗試從高處撲向彼此，金剛猩猩家族成員間有趣互動，也成為許多粉絲來到動物園的熱門景點之一。

園方也說，雌性的成年金剛猩猩體重大約在70到80公斤，雄性個體體重則約170公斤，以植食性為主的天性，成年個體一天進食時間非常長，甚至可高達14小時，其他的時間大多靜靜休息。

由於目前「Jabali」和「Ringo」的體重只有成體的10％左右，需要進食的時間也相對少很多，兄弟倆除會互相摔角，也很喜歡把爸爸「D’jecoo」當玩具，一下抓著背往上爬，一下從背後偷「咬」一口，溫柔的「D’jecco」也只能一邊無奈地把牠們推到一旁，用距離拖延牠們再次回來的時間。