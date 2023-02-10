國民黨副主席夏立言8日訪問中國大陸，國民黨主席朱立倫7日表示，「沒有一絲一毫政治考量，只有為台灣好」，對此，民進黨團幹事長鄭運鵬批，夏立言昨天跟國台辦所說的內容，每句話都是政治。

夏立言率團訪陸，將會見中共國台辦主席宋濤，也傳出將見大陸全國政協主席王滬寧引發非議，鄭運鵬指出，夏立言做為國民黨副主席，也是馬英九時期的陸委會主委，他赴大陸訪問，一定要向陸委會申報。

鄭運鵬指出，可以看到陸委會說明，提出一些公開行程，但有些行程是沒申報的，應該要公開行程，是否有隱藏版，這不是「客隨主便」而已，也不能如此隨便。

鄭運鵬批評，此舉會讓國際認為台灣有很多人接受一個中國大陸和一國兩制的方案，這點才是國際和國內的疑慮，希望夏立言訪陸時，清楚表達台灣立場。

另外，中國國台辦發言人朱鳳蓮在夏立言訪台期間表示，「台灣永遠不會是一個國家」；對此，鄭運鵬說，中華民國存在是國際上的事實，不是中國國台辦發的新聞稿就能否認，批評其每一句話、每一個字通通都是政治。