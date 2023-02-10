該公司並宣布執行長Dan Schulman將於今年底退休，但仍將擔任公司董事。PayPal表示董事會將開始物色Schulman的接班人。

PayPal公布去年第四季營收年增7%，為73.8億元，大致符合市場預期的74億美元。淨利年增15%，為9.21億美元。經調整後每股盈餘為1.24美元，優於市場預期的1.2美元。惟總支付金額（TPV）年增9%，為3574億美元，不如市場預期的3654億美元。

該公司預估今年首季營收為69.7億美元，大致符合市場預估的70 億美元。

PayPal表示公司將致力於降低成本，預期今年首季經調整後每股盈餘介於1.08～1.1美元，全年經調整後每股盈餘估成長18%，約為4.87美元，優於市場預期的4.75美元。

受到供應鏈問題和通膨高漲影響，去年PayPal一直苦於其平台支付增長放緩。執行長Schulman表示，公司將致力於強化營業槓桿率（營收增長快於支出增長的能力）。

為了削減成本，PayPal在2月初宣布2000人，占員工總數約7%。該公司表示，本季將提列相關費用1億美元。