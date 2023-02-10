台北市交通被外媒形容為「行人地獄」，為洗刷「行人地獄」標籤，3名藍綠白市議員今天共同召開記者會，要求市府全面針對台北市醫院及各級學校周邊200公尺內人行道進行「健康檢查」，確保各路段的連貫性及安全性。交通局說，教育局20日彙整學校周邊人行道缺失清單，會以最快速度改善，醫院的步行連貫性會再重新檢查。

民進黨議員趙怡翔、國民黨議員詹為元、民眾黨議員張志豪今共同召開記者會，台大土木工程學系教授張學孔及台北市政府交通局長謝銘鴻、工務局、衛生局及教育局相關代表都出席。

趙怡翔首先表示，本日召開的記者會意義非凡，出席者皆為新科議員，也橫跨議會三黨，他們有意突破過去的政治對立，在特定議題上尋求合作，共同因應市政挑戰並且解決問題。

趙怡翔說，保孩童、長者及行動不便者的道路安全絕對值得各界關注，包括據交通部統計，台北市在去年1月至11月共有1778位行人死傷於交通事故，年增7％，其中613位為65歲以上之高齡者，235位為24歲以下青年及孩童，而許多案件正發生在學校及醫院周邊，應儘速改善。

詹為元提及，北市2021年人行道違規統計有4萬6216件，2022年則是3萬8465件，但並非違停減少，而是因為去年立法院有修法《道路交通管理處罰條例》，導致民眾無法檢舉，標線型人行道真的安全嗎？那麼多汽、機車在上面，若真的有必要保護行人安全，車輛不容侵犯，其實只要實體人行道就好了。

他認為，標線型人行道有檢討空間，短期目標先針對學校附近總提險，日本在學校附近標線型人行道設立矮圍欄、黃色立錐反光條保護學童，不讓汽車直接騎到標線型人行道上面。

張志豪說，今天在場有3位跨黨派議員，請市長蔣萬安放心去做，對的事情都支持絕不因為顏色而改變，他發現走在日本時，永遠不會有「沒有人行道的時候」，且絕大部分都是實體人行道，自己義消救護生涯當中，行人事故幾乎每天發生，且一旦發生就是相當嚴重的後果，他認為行人在交通環境上是非常脆弱的族群，應更加注重行人安全。

3位議員共同建議，全面針對台北市醫院及各級學校周邊200公尺內人行道進行「健康檢查」，確保各路段的連貫性、完整性及安全性；針對檢查結果提出改善措施，包括鋪平人行道路面、設置交通號誌及警示標語、排除障礙物，並減少死角等不良設計；並呼籲市府持續依序透過工程、教育及執法手段提升醫院及各級學校周邊的行人環境，確保學生、長者及行動不便者的安全性。

謝銘鴻表示，市府確實有許多面向能進行，包括人行道拓寬、實體人行道的推動、校園交通教育，及更確實的執法手段。學校部分在3周前跟教育局談合作計畫，希望學校將周圍需要改善的地方，有給教育局一些樣態，如人行道不連貫、人行道不平整、人行道停機車，請教育局20日提供清單，會根據清單以最快速度改善；醫院則已是平常工作要項，不管區域型醫院、教育型醫院的步行連貫性會再重新檢查。

交工處長劉瑞麟補充，由於標線型人行道設在弄到內，須考慮緊急救災時，救災車所需要較大的道路寬度，原則上不設置回復式導桿，未來會再檢討設置準則。