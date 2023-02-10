蔡英文總統宣示推動「資安即國安」2.0政策，還聲稱「要打造最強資安國家隊」。國民黨副發言人呂謦煒質疑，人民個資早在網路上「裸奔」光了，蔡卻還說要在「兩年內」輔導政府機關導入3重驗證機制，那麼民進黨政府過去幾年在幹嘛？

呂謦煒也批評，蔡英文總統與數位發展部長唐鳳今為國家資通安全研究院揭牌，聲稱要強化國家的數位韌性及資安防護體系，但資安院其實是原行政院國家資通安全會報技術服務中心與國家實驗研究院資安卓越中心合併改制，舊瓶裝新酒。

呂謦煒質疑，行政院已有「資安會報」，數位部有「資安署」，現在又設「資安院」，國發會還設置「個人資料保護專案辦公室」統籌各主管機關個資保護事宜，但有這麼多資安單位，卻還是管不好人民的個資與政府的資通安全？

呂謦煒更揶揄，資安院官網中「漏洞新聞」區，不僅沒有國內個資外洩與資安防護漏洞新聞，更幾乎只貼上每個月微軟公司的安全性更新，難道資安院只負責 Windows Update？連官網都做不好，民眾怎能相信資安院能維護資安？

呂謦煒也批評，數位部擁2百億高預算，還花7千萬租辦公室，結果卻眼睜睜看著人民個資遭駭客盜取，資安防護沒半步？蔡總統說「資安就是持續精進的風險管理」，結果只有風險、沒有管理？

呂謦煒舉例，近期租車公司、華航等個資外洩事件頻傳，除民間機構外，甚至還有大筆健保資料遭上網外流，就連戶政資料庫都傳遭駭，超過2300萬筆疑似戶籍資料在國外論壇散布，但數位部不僅未事前監督管理，事後更只會推諉塞責。

呂謦煒質疑，數位部從公文系統、檔案管理甚至是官網通通外包，難道連資安防護都要外包？數位部只是「外包部」？數位部的職責其實是推廣麵線訂餐系統？