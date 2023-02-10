時隔40天後，中國大陸旅客總算可以再度入境南韓。考量到中國大陸旅客篩檢陽性率已大幅降低，也沒有出現變異株病例，南韓政府因此在今日（2/10）宣布，明天起將恢復發放赴韓短期簽證。
綜合《韓聯社》及《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，南韓政府自上月2日起暫停發放短期簽證給中國大陸公民。該措施原定實施到1月底，後續因疫情考量而延長一個月，如今中國大陸疫情已趨於穩定，並有緩降趨勢，近期入境旅客的陽性率也維持在1%左右，相較於停發簽證初期的30%以上，已大幅下降，因此決定提前核發簽證。
過去一個多月來，受到南韓政府停發簽證影響，北京當局基於對等原則，也停發韓國公民的短期及過境簽證。如今南韓即將鬆綁規定，北京很可能也會跟進恢復南韓民眾的入境權。
近期南韓疫情持續趨緩，10日新增13,504例確診，為8個月以來最低。政府已在上月30日解除室內戴口罩的規定，惟民眾在醫療院所、大眾運輸等地仍須配戴。未來疫情若持續穩定，則上述場所的口罩令也將在今年5月全面解除。
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