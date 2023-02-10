江姓男子日前經過新北市某服飾店，看到裡面的女店員年輕貌美開始不斷騷擾，1天內連續前往該店4次，並以「我xx很大！」、「要不要當我女朋友」等言詞騷擾對方，最後遭拒還腦羞成怒，嗆聲：「抓妳頭去撞牆！」、「妳沒被殺過嗎？」士檢日前依跟蹤騷擾罪起訴江男。

起訴指出，江男對服飾店女店員心生愛慕，2023年1月9日凌晨1時，在被害人收拾準備打烊時闖入，向女方表示：「小姐，借根菸來抽？」女方回絕沒有後，江便以猥褻眼神盯著被害人，過了很久才離開。

9日中午12時許，江又跑到店裡假裝買衣服，又向女店員表示「我滿喜歡你的，要不要當我女朋友？」、「我是來看我未來女友的」，後來更說：「我xx滿大的」，讓被害人十分不適，轉過頭不想再看到江，江此時「見笑轉生氣」，嗆聲：「抓妳的頭去撞牆！」、「如果讓我哭，我也會讓妳哭！」最後悻然離去。

9日傍晚6時，江男第3度前往該店，被害人一看到他便露出不悅、害怕等表情，江不滿表示「妳那是三小表情？」接著走近站在梯子上整理貨品的被害人，伸手觸摸對方的鞋子，女店員嚇得向後縮，江卻嘻皮笑臉表示「以為我要推妳？我沒有哦…」待了約10分鐘後才離去。

同日晚間11時，江又跑到服飾店說要買衣服，被害人一看到他便退開，了解狀況的女店長此時上前，表示要江離開否則報警，腦羞的江此時又嗆聲「報警啊，我沒在怕，還是妳要「抱緊」？」因女店長嚴詞要他離開，江後來更表示「妳是沒被殺過嗎？」讓2女忍無可忍報警。

警方到場後將江逮捕，因有店內監視器為證，江只能坦承連續4次到店騷擾，檢方根據被害人證詞及影像，認定江反覆、持續性騷擾被害人，涉犯跟蹤騷擾及恐嚇危害安全罪，依法起訴並請法院從重論處。