萬眾期待的高雄內門總舖師辦桌「宋江大宴」即將登場，此次掌鼎廚師由南海紫竹寺新任主委總舖師「阿隆師」湯富隆擔任，今年除了有10道五星級辦桌佳餚，更改變傳統宴席會場布置方式，讓民眾有新體驗，高市府觀光局宣布，「宋江大宴」10日正式開放預訂。

萬眾期待的高雄內門總舖師辦桌「宋江大宴」即將登場，此次掌鼎廚師由南海紫竹寺新任主委總舖師「阿隆師」湯富隆擔任，今年除了有10道五星級辦桌佳餚，更改變傳統宴席會場布置方式。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄內門宋江陣將於2月25日至3月8日在內門南海紫竹寺舉辦，而眾所期待的總舖師辦桌「宋江大宴」，也將於2月25、26日及3月4日傍晚登場，此次由「阿隆師」湯富隆擔任掌鼎廚師，將為這次活動量身設計宴席美味菜色。

高市府觀光局長高閔琳表示，宋江大宴見證台灣特有的總舖師辦桌產業，前2年受到疫情影響，導致宴客訂席減少，但外帶訂餐經濟反轉，讓很多總舖師紛紛掛起自家招牌，成為用餐店面及「辦桌得來速」，或轉以電商形式發展，成功反轉逆勢，堪稱是總舖師產業轉型的重要元年。

湯富隆指出，這次總舖師宋江大宴以「傳統佳餚融合現代享受」為出發點，總舖師行走江湖，深入台灣每個鄉鎮街弄，菜色選用在地特色及食材，並以傳統工序烹煮出一道道辦桌功夫菜。而宴席會場布置上也改變傳統戶外場地搭棚形式，用燈籠妝點用餐場地營造氛圍，搭配飯店式桌椅及全瓷器餐具、水冷扇等，讓每位嘉賓能夠舒適品嚐內門辦桌菜並體驗傳統流水席的新面貌。

觀光局說明，定價1萬元的五星級總鋪師饗宴，包含10道佳餚，首道由「鮪魚來富獻藝秀」新鮮鮪魚拉開序幕，接著依序獻上「泰式冰捲、紹興醉雞、滷豬腱肉、五味九孔鮑」、日式手卷組成「福兔臨門錦繡拼盤」、在地羅漢門魚翅羹「大鴻展翅羅漢羹」、清蒸石斑魚「年年有魚吉慶家」、奶酥包拼櫻花蝦油飯「玉兔春暖綻櫻花」、雞仔豬肚鱉「金雞報喜迎豐歲」、陶板鹽焗大蝦「紅紅火火慶富貴」、唐朝一品封肉「封收大吉鑼鼓喧」、櫻桃全盤「瑞果繽紛合家歡」和「波波熊冰雪奇宴」手工雪酪冰淇淋等。