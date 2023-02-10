2024總統選舉國民黨黨內初選機制未定，新北市長侯友宜今（10）日出席安坑輕軌通車典禮時被問到，國民黨該用什麼樣的遊戲規則？也有人希望他盡快表態參選。侯友宜說，每個人在工作崗位上扮演好自己的角色，他還是秉持「不忘初心」的心情。

侯友宜表示，每一個人在自己的工作崗位上，好好的盡心盡力，努力扮演好自己的角色，就像今天的捷運系統能夠順利完工。他非常感恩，不管中央和地方，甚至很多人關心，他都謝謝大家的幫忙，他還是秉持一個心情，不忘初心。