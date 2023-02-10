新北市教育局今在市府舉辦「新北市體育績優助學圓夢計畫」捐贈感謝記者會，感謝龍巖慈善基金會發揮社會公益慈善力量，透過新北市政府好日子愛心大平台捐助300萬元，獎助新北市弱勢體育績優學生在學所需的助學費及日常生活所需生活費。新北市秘書長邱敬斌出席感謝基金會與董事長梁建芸發揮大愛，同時邀請獲獎助學生、導師與教練分享學習與訓練過程，場面溫馨感人。

邱敬斌表示，新北市全國首創「體育績優助學圓夢實施計畫」，挹注民間資源支持新北體育發展，讓家庭較困難的優秀學生安心就學及訓練，減輕學生家庭負擔，進而發展稟賦才能，專心致志朝向夢想前進；111學年度共計補助15校18位學生，其中5位原住民族學生，依學習階段別每年提供獎助金，全力支持孩子實現夢想。

現場邀請文山國中學生曾少澤、彭福國小烏念妤、三民高中羅俊亮、新北特教學校洪睿杰、板橋國中翁子姷、以及育德國小邱苡潔代表到場分享受贈感言。

文山國中曾少澤去年度獲得全國希羅式角力錦標賽國中男子組第六級65公斤級第1名，未來希望前進國家代表隊，曾少澤表示，感謝新北市政府與龍巖慈善基金會，讓他不會因擔憂家裡的經濟情況而影響訓練或比賽的心情，也更堅定自己所選擇的方向。

彭福國小烏念妤表示，家中有6位小孩，只靠父親獨力支撐經濟，負擔沉重，現在有助學金可以減輕家人負擔，也讓自己能無後顧之憂地專心練習，烏念妤在軟網項目獲得去年全國青年盃中小學軟式網球錦標賽國小女童甲組第1名，表現傲然，期望在未來能夠獲得更好成績。

而獲得去年全國柔道錦標賽社會男子乙組第二級66kg亞軍的三民高中羅俊亮也是來自大家庭的孩子，以往在辛苦的訓練後還要去打工，但在他的堅持努力以及教練的指導之下屢獲佳績，未來更要往夢想的國手之路邁進。

另一位新北特教學校洪睿杰，不僅獲得去年夏季特殊奧運選手選拔200公尺第1名，更獲得今年代表中華特奧會選手資格前往德國比賽，睿杰雖然為智能障礙中度學生，但對體育運動非常有熱情，也藉由運動展現更多自信與活力，讓師長十分欣慰與驕傲，希望透過體育績優助學圓夢計畫及龍巖慈善基金會的幫助，讓他能夠無後顧之憂，盡情揮灑體育長才。

梁建芸表示，基金會的成立源自對於每個生命的尊重，20多年來以實際行動傳遞對生命關懷與社會公益的熱情，積極回饋社會不遺餘力；本次攜手新北市教育局合作推動「體育績優助學圓夢實施計畫」，善盡企業社會責任，真心希望用愛與關懷，讓生命的每個階段都能不留遺憾。