大陸觀察者網10日報導，土敘大地震，飽受戰火之苦的敘利亞民眾再遭重創。美西方國家不僅不解除制裁，還再三強調拒絕與敘政府直接接觸。大陸外交部發言人華春瑩10日在推特反問美國國務卿布林肯，「那他們為什麼還在掙扎求生？你們一直在轟炸他們、制裁他們、偷竊他們的東西。現在，你們卻開始誇耀自己的慈善？」揭露美西方政客此類政治化災難的偽善行為。

布林肯自詡對敘援助，華春瑩反問：那敘利亞人民為何仍在掙扎。(華春瑩推文截圖)

布林肯9日在推特發文說，美國正在提供人道主義援助以幫助敘利亞地震災民，並聲稱，「自戰爭以來，我們一直是他們主要的人道主義援助者，向敘利亞提供了超過150億美元援助」。他還特別提到，這些資金流向了敘利亞民眾，而非敘利亞政權。

截至當前，本次地震造成的死亡人數已飆升至逾2.1萬人，預計傷亡人數將繼續上升。地震發生第一時間，美西方國家的救援隊伍和物資馳援土耳其；但在敘利亞，來自美西方的援助遲遲未到。美國國務院發言人6日還指出，美國政府會幫助受災的土敘民眾，卻排除了直接與敘利亞政府直接接觸的可能，並暗示拒絕解除對敘利亞的制裁。

9日，敘利亞總統阿薩德的顧問沙班（Bouthaina Shaaban）接受英國天空新聞採訪時稱，在「災難性」地震發生後至今，仍有數不清的敘利亞民眾被埋在廢墟裡。但歐美國家「只關心恐怖分子和白頭盔所在的敘利亞」，而不是大多數民眾生活的敘利亞。

路透報導，自2014年以來，在聯合國監督下，國際社會一直通過土敘邊境Bab al-Hawa過境點向由反對派控制的敘利亞北部地方提供人道主義援助。聯合國負責人道主義援助和協調的官員稱，地震發生後，這條路線的部分道路和基礎設施損壞嚴重，後勤補給受阻。

2月9日，聯合國祕書長古特瑞斯敦促安理會授權在土敘邊境開設新的人道主義跨境援助點，以便於向敘利亞提供援助。

布林肯自詡對敘援助，華春瑩反問：那敘利亞人民為何仍在掙扎。中國援助敘利亞的首批人道主義物資運抵大馬士革。（人民日報）

大陸官方微信公眾號「中國駐敘利亞大使館」消息，2月8日，大陸駐敘利亞大使史宏微會見敘外交部亞非司司長穆罕默德，通報中方支持敘方抗震救災努力有關舉措，包括向敘方提供3000萬元人民幣緊急援助（200萬美元現匯援助和敘方急需的救援物資），中國紅十字會總會已向敘紅新月會提供20萬美元現匯援助。

穆高度讚賞並衷心感謝中方無私援助，表示願同中方通力配合，推動上述有關援助儘快落實。

當地時間2月9日晚，中國紅十字會向敘利亞地震災區提供的首批5000人份的醫療物資抵達大馬士革國際機場，中國紅十字會的救援人員隨機抵達。