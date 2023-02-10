高價股今天整體表現疲弱，尤其300元以上高價股氣衰，據統計，在47檔300元俱樂部中，不到10檔股價上漲，而千金股及900元俱樂部共九檔，則只有大立光一檔逆勢上漲，再度從信驊手中拿回股王寶座，不過，信驊股價於近午盤時回到平盤價2,230元震盪，股王股后兩者股價仍十分接近。
世芯-KY今天股價跌破千元，台股今天剩下五千金。外資短線操作忽多忽空，台股加權指數也在5日線附近震盪，高價股因欠缺追價買盤，今天再度熄火。
AI人工智慧機器人聊天題材熄火，高價股不振，信驊（5274）從高檔下墜，多檔與矽智財（IP）相關個股都大跌，尤其創意（3443）未如市場預期納入大摩成分股，今（10）日一早股價跌破900元大關，大立光（3008）逆勢突起，一早來到2,290元，至近午盤時，來到2,245元小漲35元，重返股王寶座。
高價股今天整體表現疲弱，尤其300元以上高價股氣衰，據統計，在47檔300元俱樂部中，不到10檔股價上漲，而千金股及900元俱樂部共九檔，則只有大立光一檔逆勢上漲，再度從信驊手中拿回股王寶座，不過，信驊股價於近午盤時回到平盤價2,230元震盪，股王股后兩者股價仍十分接近。
世芯-KY今天股價跌破千元，台股今天剩下五千金。外資短線操作忽多忽空，台股加權指數也在5日線附近震盪，高價股因欠缺追價買盤，今天再度熄火。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。