高價股今天整體表現疲弱，尤其300元以上高價股氣衰，據統計，在47檔300元俱樂部中，不到10檔股價上漲，而千金股及900元俱樂部共九檔，則只有大立光一檔逆勢上漲，再度從信驊手中拿回股王寶座，不過，信驊股價於近午盤時回到平盤價2,230元震盪，股王股后兩者股價仍十分接近。

世芯-KY今天股價跌破千元，台股今天剩下五千金。外資短線操作忽多忽空，台股加權指數也在5日線附近震盪，高價股因欠缺追價買盤，今天再度熄火。