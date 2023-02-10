中視《飢餓遊戲》邀來顏佑庭、王家梁、Amanda、林莎、何妤玟，與主持群一起盛裝錄影，蔡黃汝與王家梁坐到5000萬豪車，讓愛車族王仁甫羨慕不已，趁錄影空檔試乘，只見他坐上車後不知道要如何關車門，糗態遭蔡黃汝笑虧「鄉巴佬」。

蔡黃汝（右）難得穿露肩洋裝錄《飢餓遊戲》，左為男星王家梁。（中視提供）

見王仁甫如此著迷，司機讓他體驗試駕，王仁甫嘴上雖說不敢，身體卻很誠實，馬上從後座移到駕駛座，倒車時更激動喊：「我撥了價值5千萬的排檔桿，此生足矣。」但最後還是面對現實：「夢醒了該下去錄影了。」反差讓蔡黃汝笑翻。

Amanda（前）被許孟哲拿來當牆擋球。（中視提供）

一行人穿著華麗，本以為遊戲關卡應該會「優雅」一點，不料製單竟宣布要玩躲避球，引發眾人抗議，一襲露肩長洋裝、還踩著高跟鞋的蔡黃汝更是不解：「是想要拐死我嗎。」

峮峮（左起）、林莎、何妤玟、王仁甫、王家梁、蔡黃汝、孫協志、顏佑庭、Amanda、許孟哲盛裝錄《飢餓遊戲》。（中視提供）

和Amanda同組的許孟哲，聽到要玩躲避球就躲在她後面，「我很難得找到一個我可以躲的搭檔」，Amanda也自嘲：「還可以擋的住喔。」孫協志則推Amanda、許孟哲、王家梁到前面擋球，笑稱：「因為你們面積比較大。」該集將於周日（12日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。