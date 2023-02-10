教育部長潘文忠。（黃婉婷攝）

體育署長懸缺1年半史上最長，政院10日核定現任國立體育大學管理學院院長、前足協秘書長鄭世忠出任，由於他曾和前足協理事長、行政院副院長鄭文燦一同共事，外界質疑此人事案是由鄭文燦居中牽線，有酬庸之嫌。對此，教育部長潘文忠否認，強調兩者間沒有必然的連帶關係，鄭世忠是因為國家需要才願意承擔出任。

行政院發言人陳宗彥偕潘文忠宣布體育署長人選，談及人選考量基準和約詢時間，潘文忠指出，外界對體育署長接任人選關注已久，他作為體育署主管機關首長，期間不段思考跟覓才，鄭世忠正是其中之一。而農曆春節內閣改組完畢，新任院長陳建仁接受各界期許，他也就可能人選當中持續評估和詢問。

潘文忠說，出於尊重當事人意願，當時他便和鄭世忠深度討論，最後鄭世忠對體育署長工作有使命感，也能運用自身經驗和所學，因此答應出任，陳建仁也認為鄭世忠是非常合適的人選，最後才拍板此人事案。

對於此人事案是否由鄭文燦居中牽線？潘文忠表示，鄭世忠確實原擔任足協祕書長，但也曾擔任田徑協會相關組織，雖然任期和鄭文燦任理事長的時間重疊，但兩者間沒有必然的連帶關係，但兩人確實熟悉，這無庸置疑，不過鄭世忠是出於自身熱誠，因為國家需要才願意承擔任務。

他強調，人事案在整體評估和諮詢過程中，是就體育署任務和未來發展需求及國家體育重點發展來做考量。

陳宗彥也表示，足球協會祕書長是鄭世忠最近一次的體育組織參與，但他過去也擔任過運動教練學會副理事長，中華奧會副秘書長等職，主要是考量對方經歷完整豐富才拍板定案。

此外，當前體育署長遴選條件相當嚴格，有立委提案修法呼籲放寬。潘文忠表示，目前規定12職等以上或具備大學校長資格者才有資格，此標準確實讓覓才出現困難，但高規格任用有其指標意義，代表人選必須具備相關資歷和經驗，至於是否要修法放寬，教育部會再與立法院討論。