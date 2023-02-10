在副總統賴清德接民進黨主席、陳建仁接任行政院長後，有媒體報導指出，民進黨民調已有回穩，對此，民進黨立法院黨團今表示，這些都是一步一腳印，沒看過民調，但從外面感受和黨內氣氛，不管反省或施政作為，還有陳建仁上任後的具體行動，相信大家都是有感受的，這點不急於一時，國人會有正面回應。

黨團副幹事長洪申翰指出，面對九合一敗選後，作為民進黨從政黨員，非常嚴肅看待這件事情，一步一步有節奏努力想要再次站起來，包含黨內檢討和賴清德主席上任到內閣上任，可以看到一步一步走，希望有節奏努力站起來，讓社會大眾看到我們正在努力，相較於國民黨狂風亂打，至今仍毫無章法的狀況，如果有好的結果會非常開心。

民進黨劉世芳也說，媒體觀察和民進黨現在的滿意度慢慢往上爬是正確的，但九合一選舉後的亂流，每個人就戰鬥位置，民進黨沒有樂觀的本錢，不管是面對兩岸和平狀況或是未來經濟發展，民進黨都要戒慎恐懼，讓台灣維持和平穩定，在國際上不受矮化。

民進黨團幹事長鄭運鵬說，陳建仁上任後，邀請六都市長列席行政院會，他所握的每雙手，都讓人覺得是真心且關心大家，對於陳建仁的特質，「我很有信心」。