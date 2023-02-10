西洋情人節即將到來，新北市青年局11日至28日，舉辦「愛的泡泡in府中」府中雙城告白汽水情人節活動，與府中雙城特色店家合作串聯，限量發送告白汽水，提供府中雙城約會景點全攻略地圖，讓你勇敢告白，戀愛成功！

青年局全方位扶植青年發展，本次告白汽水是由世界五大海報展之一「拉赫蒂國際海報三年展」，2022獲獎的醒吾科技大學設計系學生林芷伶設計，復古彈珠汽水以戀愛花語創意發想，化身為戀愛小精靈、愛情魔法師、純情小天使、情場萬人迷及熱戀小太陽等角色，凡至本次活動合作店家打卡拍照完成任務，即可免費獲得一瓶情人節限定「告白汽水」，數量有限，送完為止。

青年局長錢念群表示，市府於去年陸續整修完成府中捷運站周邊通行及公共空間，隨著疫情趨緩，假日吸引許多街頭藝人及市集活動，成為許多年輕人約會地點，青年局特別與府中商圈發展協會合作舉辦府中情人節活動，推出限量告白汽水，整合周邊著名景點、知名甜點店及人氣店鋪，提供民眾一系列府中約會提案，歡迎大家來場府中輕旅行。

青年局表示，活動期間，只要在指定貼文（https://pse.is/4rcvgl）中，留言自己的告白小語，即可獲得抽獎資格，除了只送不賣的告白汽水，最大獎項為價值3000元的新北幣戀愛禮金，還有店家提供超過150項豐富獎品，更多活動消息請持續追蹤新北市政府青年局官網及新北市政府青年事務委員會粉絲專頁。