新莊惠光導盲犬學校今（10）日舉辦導盲犬培訓中心揭牌儀式及導盲犬畢業典禮，2016年在惠光收養3隻退役導盲犬的蔡英文總統也受邀出席，她帶著當年從惠光收養的Maru、Bella和Bunny「回娘家」，她感謝惠光這些年來對於視障者的福利以及導盲犬培訓的付出，也期望大家能夠繼續努力，讓台灣的視障者和導盲犬達到一個理想的比例。

蔡英文總統為導盲犬培訓中心揭牌。（呂健豪攝）

蔡英文表示，惠光導盲犬教育基金會是台灣第一個經衛福部認證，以導盲犬培訓為目標的基金會，20多年前台灣的第一隻導盲犬就是經由惠光的促成，為台灣的視障者帶來生活上的改變，這些年來，惠光也跟政府持續攜手合作，不斷提升導盲犬的訓練制度、完善專業服務，也讓社會大眾對導盲犬有更多的認識，而今天又有2隻合格導盲犬要畢業，很高興又有更多可愛的生力軍可以來幫助視障朋友。

除了導盲犬生力軍Joe和King的畢業典禮外，惠光導盲犬學校也同時舉辦導盲犬培訓中心揭牌儀式，蔡英文總統也趁今天帶著從惠光收養的3隻退役Maru、Bella和Bunny「回娘家」，她還笑稱已經14歲的Maru最近有點耳聾，但她認為是選擇性耳聾，只聽想聽的話，不過她也說因為導盲犬服役時非常辛苦，所以現在都會讓牠們做自己想做的事。

蔡英文總統頒發畢業證書給畢業導盲犬。（呂健豪攝）

蔡英文也說，導盲犬非常可愛，牠們在服役的時候盡忠職守，退役後對於收養的家庭也非常親近且聽話，加上有很好的訓練，所以在生活照顧上也不是很困難的事情，唯一的問題就是比較貪吃，雖然3隻退役導盲犬年齡都很大了，都有一些困難，但在官邸志工的協助下，都是可以克服的。

對於惠光的導盲犬培訓中心揭牌啟用，蔡英文表示導盲犬能在這樣專業舒適的環境下成長、培訓，照顧更多的視障者，都要歸功惠光的努力，因為要培育1隻合格的導盲犬，需要非常多的時間與心力，所以很感謝惠光對視障者以及導盲犬的貢獻。

蔡英文總統今天出席惠光導盲犬培訓中心揭牌儀式及導盲犬畢業典禮。（呂健豪攝）

蔡英文期許，未來繼續努力讓視障者和導盲犬達到一個理想的比例，除了持續完備相關法令政策，也要讓更多人認識導盲犬，讓視障朋友很導盲犬可以安心出入公眾場所，同時她也呼籲，民眾看見正在上班或上課的導盲犬，務必謹守不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬進入公共場所以及主動詢問視障者是否需要幫忙的「4不1問」原則。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖慶表示，惠光導盲犬園區是台灣第一個結合導盲犬培訓、盲人生活重建、職業訓練以及社會企業的園區，未來會以觀光園區的方式營運，收益將全數轉做導盲犬培訓及盲人教育經費，讓更多視障者受惠。