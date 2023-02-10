新莊惠光導盲犬學校今（10）日舉辦導盲犬培訓中心揭牌儀式及導盲犬畢業典禮，2016年在惠光收養3隻退役導盲犬的蔡英文總統也受邀出席，她帶著當年從惠光收養的Maru、Bella和Bunny「回娘家」，她感謝惠光這些年來對於視障者的福利以及導盲犬培訓的付出，也期望大家能夠繼續努力，讓台灣的視障者和導盲犬達到一個理想的比例。
蔡英文表示，惠光導盲犬教育基金會是台灣第一個經衛福部認證，以導盲犬培訓為目標的基金會，20多年前台灣的第一隻導盲犬就是經由惠光的促成，為台灣的視障者帶來生活上的改變，這些年來，惠光也跟政府持續攜手合作，不斷提升導盲犬的訓練制度、完善專業服務，也讓社會大眾對導盲犬有更多的認識，而今天又有2隻合格導盲犬要畢業，很高興又有更多可愛的生力軍可以來幫助視障朋友。
除了導盲犬生力軍Joe和King的畢業典禮外，惠光導盲犬學校也同時舉辦導盲犬培訓中心揭牌儀式，蔡英文總統也趁今天帶著從惠光收養的3隻退役Maru、Bella和Bunny「回娘家」，她還笑稱已經14歲的Maru最近有點耳聾，但她認為是選擇性耳聾，只聽想聽的話，不過她也說因為導盲犬服役時非常辛苦，所以現在都會讓牠們做自己想做的事。
蔡英文也說，導盲犬非常可愛，牠們在服役的時候盡忠職守，退役後對於收養的家庭也非常親近且聽話，加上有很好的訓練，所以在生活照顧上也不是很困難的事情，唯一的問題就是比較貪吃，雖然3隻退役導盲犬年齡都很大了，都有一些困難，但在官邸志工的協助下，都是可以克服的。
對於惠光的導盲犬培訓中心揭牌啟用，蔡英文表示導盲犬能在這樣專業舒適的環境下成長、培訓，照顧更多的視障者，都要歸功惠光的努力，因為要培育1隻合格的導盲犬，需要非常多的時間與心力，所以很感謝惠光對視障者以及導盲犬的貢獻。
蔡英文期許，未來繼續努力讓視障者和導盲犬達到一個理想的比例，除了持續完備相關法令政策，也要讓更多人認識導盲犬，讓視障朋友很導盲犬可以安心出入公眾場所，同時她也呼籲，民眾看見正在上班或上課的導盲犬，務必謹守不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬進入公共場所以及主動詢問視障者是否需要幫忙的「4不1問」原則。
惠光導盲犬學校校長曾瀚霖慶表示，惠光導盲犬園區是台灣第一個結合導盲犬培訓、盲人生活重建、職業訓練以及社會企業的園區，未來會以觀光園區的方式營運，收益將全數轉做導盲犬培訓及盲人教育經費，讓更多視障者受惠。
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