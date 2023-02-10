南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱10日開記者會，指稱將向教育部爭取鳳凰谷鳥園移撥南投縣政府管理加以活化，石馬公園增設共融遊具，除拓寬投55線多一條替代道路，也建議鹿谷鄉農會到溪頭興建單軌列車，解決停車、塞車問題，吸引更多人來觀光，強調「該席次任期雖然不長，不過好的政見，接棒的人一定會延續」。

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱，建議鹿谷鄉農會至溪頭蓋單軌列車，解決溪頭停車、塞車問題。（楊靜茹攝）

鳳凰谷鳥園佔地30公頃，1982年成立，原本是台灣省政府、南投縣政府、鹿谷鄉公所公同興建管理，921震後受損、整修後，2000年改由教育部管理，2013年併入自然科學博物館經營，更名為「國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區」，目前門票50元，每年約20萬人造訪。

林明溱強調，該立委補選任期雖然不長，不過他所提出好的政見，接棒的人一定會延續。（楊靜茹攝）

林明溱認為，鳳凰谷鳥園飼養超過100種鳥禽，還有自然景觀「隱潭」，是發展觀光的絕佳地點，目前營運年年虧損，應該要改善、活化，經洽詢自然科學博物館、南投縣政府都有意願，將爭取鳥園改由南投縣政府管理，並仿效台北木柵動物園將鳥園加以活化，帶動地方發展；他任內興建的石馬公園，也將增設共融遊具，造福地方，也增加親子遊憩點。

溪頭每逢假日吸引大批遊客造訪，造成延溪公路擁塞，當地居民假日不敢出門。林明溱將向公路總局爭取，拓寬投55線，讓往返溪頭多一條替代道路外，另也加碼請交通部評估，建議從鹿谷鄉農會到溪頭，仿效新加坡聖淘沙公園興建單軌列車，解決停車、塞車問題，促進地方發展。