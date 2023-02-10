佛光山開山宗長星雲大師圓寂享耆壽97歲，各界紛紛上山哀悼，台東善心賣菜阿嬤陳樹菊上午抵達佛光山弔唁星雲大師，她形容，大師就像自己的爸爸，雖然她只不過是菜販，但大師對她影響很大，只要有一口氣在，會跟大師一樣，跟著他後面的腳步走。

台東善心賣菜阿嬤陳樹菊上午抵達佛光山弔唁星雲大師，她形容，大師就像自己的爸爸，雖然她只不過是菜販，但大師對她影響很大，只要有一口氣在，會跟大師一樣，跟著他後面的腳步走。 (林雅惠攝)

陳樹菊說，星雲大師做的很圓滿，我們也可以一步一步的，像大師一樣完成所有想要做的事情，要跟大師學習，這是她一生想要做的事情。

她表示，星雲大師看淡人生影響她很大，人生沒什麼，雙手空空來、雙手空空回去，只要我們有能力照顧眾生，就盡能力去照顧，想要做什麼就像大師一樣快步的完成，因為時間不能等我們，所以要像大師一樣的積極。

陳樹菊強調，星雲大師還要乘願再來，度化眾生，真的太慈悲心，她很欽佩大師有這麼大的勇氣，他很謝謝大師，為所有的眾生著想。

陳樹菊形容，星雲大師就像爸爸一樣，她爸爸年齡跟大師一樣，爸爸29年前往生時我才跟大師結緣不久，大師就像爸爸一樣，想到心理很悲傷，星雲大師對她影響很大，她對於大師能夠有辦法帶動下一代很欽佩，希望大家一起努力，來完成大師作法，「原本不是天底下都沒什麼事嗎，都和和樂樂，平平安安的，這樣日子就很好過」。

陳樹菊呼籲大家，要跟大師一樣，愛護所有的眾生，具備平等心及慈悲心，她很欽佩星雲大師的理念，大師講，人要有善心、善念、善行及願力，有願就要有行，就按照願力走下去，有一口在能做的就趕快做，因為時間不會等我們。