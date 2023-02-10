兆豐金連日來股價表現疲弱，一度沿著下彎的半年線往下，不過，今天在特定買盤點火下，股價異軍突起，一早盤最高來到35.7元上漲1.87％，突破半年線反壓，甚至還向上突破5日線及10日線等代表短期均線重要指標。

另外，合庫金、華南金、臺企銀等官股金控銀行股，今天也多維持上漲榮面，至於民營金控股的中信金、玉山金，以及王道銀行馭上海商銀等，今天也逆勢上揚，金融股整體表現相對抗跌。