兆豐金連日來股價表現疲弱，一度沿著下彎的半年線往下，不過，今天在特定買盤點火下，股價異軍突起，一早盤最高來到35.7元上漲1.87％，突破半年線反壓，甚至還向上突破5日線及10日線等代表短期均線重要指標。
另外，合庫金、華南金、臺企銀等官股金控銀行股，今天也多維持上漲榮面，至於民營金控股的中信金、玉山金，以及王道銀行馭上海商銀等，今天也逆勢上揚，金融股整體表現相對抗跌。
近日表現疲軟的金融股，今（10）日在官股金控股兆豐金（2886）、第一金（2892）、合庫金（5880）及華南金（2880）等領頭上漲下，指數先蹲後彈，維持上漲格局、站回月線之上，成為電金傳三大族群中唯一上漲的族群，扮演台股盤面撐盤指標。
兆豐金連日來股價表現疲弱，一度沿著下彎的半年線往下，不過，今天在特定買盤點火下，股價異軍突起，一早盤最高來到35.7元上漲1.87％，突破半年線反壓，甚至還向上突破5日線及10日線等代表短期均線重要指標。
另外，合庫金、華南金、臺企銀等官股金控銀行股，今天也多維持上漲榮面，至於民營金控股的中信金、玉山金，以及王道銀行馭上海商銀等，今天也逆勢上揚，金融股整體表現相對抗跌。
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