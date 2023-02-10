陸委會副主委梁文傑擔任台北市議員期間，曾主張若共機擾台，就應停辦台北上海雙城論壇，但當官後

卻改口，還被人發現臉書帳號關閉，引來國民黨立委鄭麗文發文酸爆，諷梁這麼做「要怎麼抗中保台？」

鄭麗文今（10）日在臉書發文指出，這不是梁文傑第一次對共雙標，當年梁的妻子、綠委林楚茵在臉書大批抖音、小紅書可能「認知作戰」，卻隨即被網友發現抖音帳號，還和梁在裡面大跳抖音舞，「完美詮釋，抗中是工作，抖音是生活」。

鄭麗文痛批，面對雙標質疑，梁文傑只表示，入政府單位後，與過去擔任民意代表不同，也要考量台灣和大陸之間各方面交流的需要，「怎麼不乾脆學陳明通，說『梁副主委不回答梁議員的問題』？」而現在梁文傑把臉書關閉，是想要切割過去的自己？迴力鏢一來就嚇到？關臉書要怎麼抗中保台？

鄭麗文說，梁文傑上月還在臉書表示，現在年輕人在爸媽幫忙下買到房子，或有房子可以繼承，卻隻字不提蔡政府缺失，顯示民進黨在地方選舉大敗滾動式檢討，首先竟檢討「你爸媽不努力」。她轟雙標還這麼理直氣壯，換個位置就換個腦袋，除了民進黨真的沒別人了！

鄭麗文直言，蔡政府只會用意識形態操縱民意，事實上根本沒有中心思想，一切只有黨的利益，現在才會迴力鏢來的又大又快。最後，對於梁文傑關閉臉書，鄭麗文也嘲諷，反正民進黨每個政要都跟民意對立，蔡英文也都可以七百多天不接受記者訪問，官員有樣學樣「剛好而已」。