雲林縣斗南鎮呂姓老婦人是重度身心障礙患者，平時與患有重度糖尿病的女兒相依為命，而呂婦5日返家時發現愛女陳屍住家、明顯死亡，呂婦心痛不已，又因家境清寒而無力安葬，當地東和派出所所長獲報後，立刻聯繫慈善團體協助，慈善團體「古坑慈靈宮青年會」則贈送物資和慰問金送暖，希望幫助呂婦渡過難關。

據了解，呂姓老婦是重度身心障礙患者，其女兒則患有糖尿病和憂鬱症，2人都因疾病而無法工作，2人被古坑鄉公所社會課列為低收入戶，靠著政府補助勉強度日。

而5日上午，東和派出所接獲呂婦辦案，指女兒陳屍住家、明顯死亡，她一時不知道該如何處理，向警方尋求協助。

「我才接到女兒電話，跟我說她身體很冷。」呂婦難過表示，女兒在離世前一晚打電話表示自己身體不適，她當時不以為意，安慰愛女早點休息、注意保暖，隔天回家後就見到她身體僵硬，也因未即時發現女兒異狀自責不已。

所長吳俊麟得知後立刻與當地慈善團體聯繫，向「張榮發慈善基金會」申請救助，「古坑鄉懷恩堂」、「古坑慈靈宮青年會」則提供物資，期望幫助呂婦渡過難關。