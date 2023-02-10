大陸人口老化、出生率下滑等情況，讓「延後退休」又成為大陸民眾熱議的話題。中國社會保障學會副會長、中山大學社會保障研究中心主任申曙光表示，延後退休等政策改革除須平衡其對勞動就業的利弊影響，也需考量同步考慮緩解大齡勞動者面臨的就業難問題；宜採取漸進式改革做法，讓民眾有時間適應。

申曙光在大陸「環球網」撰文指出，延後退休年齡改革是一項超出養老壓力考量的全域性政策調整。延後退休年齡的主要原因是大陸已進入老齡化時代，政治、經濟、社會、文化等各個方面不同程度地受到老齡化影響，生產力、生產方式、產業結構和社會生活等都因此發生變化，有必要對退休年齡進行相應調整。

他認為，在政策調整過程中需要注意以下三點，第一，延後退休年齡改革需要充分平衡其對勞動就業的正負影響。第二，政策調整需要同步考慮緩解大齡勞動者面臨的就業難問題，以及政策調整需要具有一定的彈性空間。

申曙光稱，延後退休年齡不只是能夠有效地利用年長者的勞動力資源優勢，也在一定範圍內可能會擠佔年輕人的就業空間。為將其對勞動就業市場可能的負面影響降到最低，需採用漸進式延後退休年齡改革，使每年增加的老年勞動力規模不會太大，儘量降低對年輕人就業產生衝擊。

此外，他說，要提高對雇主的約束，增加隨意辭退大齡職工的違法成本，營造年齡友好的就業環境；另一方面，要進一步加大勞動就業支持政策，開發更多適合大齡人員就業的職缺，對於工作技能無法滿足勞動市場需求的群體提供相應的培訓和幫扶，對靈活就業群體提供更加完善的社會保障，並繼續完善失業保險制度、醫療保障制度及工傷保險制度。

至於延後退休政策的彈性就體現在退休時間和退休待遇兩個方面，允許勞動者在一定範圍內根據自身情況做出靈活的退休選擇，配套相應的養老保障，並實現「長繳多得」。從國際經驗來看，各國延後退休政策也都具有一定的靈活度，在一些國家，滿足繳納養老金年齡條件的勞動人口可以選擇適當提前退休，這一經驗也值得大陸借鑒。

申曙光稱，延遲退休年齡改革是社會民生重大決策，因此宜採取漸進式改革，用較小的幅度逐步實施到位，節奏總體平緩，給予人們足夠的適應和調整時間，從而實現改革的穩步推進和延遲退休目標的順利達成。