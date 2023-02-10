隨著NBA季中交易大限已過，各隊補強作業暫時告一段落，原本戰績高居東區第5的籃網，不料在厄文（Kyrie Irving）突喊「賣我」順利出走之後，在交易截止日前夕決定放棄本賽季，連同杜蘭特（Kevin Durant）打包送走，影響了各隊的補強作業。

厄文及杜蘭特分別加入獨行俠、太陽，提升了西區的競爭力，2支洛杉磯球隊也不落人後，湖人終於順利擺脫韋斯布魯克（Russell Westbrook），迎回舊將羅素（D'angelo Russell），拿下魔術潛力中鋒班巴（Mohamed Bamba）；快艇則與沃爾（John Wall）、肯納德（Luke Kennard）及雷吉傑克生（Reggie Jackson）道別，補進艾瑞克戈登（Eric Gordon）、海蘭德（Bones Hyland）等好手，加上賣斷合約後預計加盟的韋斯布魯克，快艇將在下半季力拼最佳席次。

以下為2022-2023年賽季季中交易總整理

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塞爾提克送出馮萊（Noah Vonleh）及一部分現金至馬刺，得到1支未來次輪選秀籤，馬刺隨後將馮萊裁掉。

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湖人送出努恩（Kendrick Nunn）、及3支次輪選秀籤（2023、2028、2029）至巫師，得到八村壘。

2/7

籃網送出厄文、馬基夫莫里斯（Markieff Morris）至獨行俠，得到丁維迪（Spencer Dinwiddie）、芬利史密斯（Dorian Finney-Smith）、2029年首輪選秀籤及2支未來次輪選秀籤。

2/8

熱火送出戴德曼（Dewayne Dedmon）及2028年次輪選秀籤至馬刺，得到現金，馬刺隨後裁掉戴德曼。

籃網送出凱斯勒愛德華茲（Kessler Edwards）及部分現金至國王，得到David Michineau的簽約權。

2/9

湖人、灰狼、爵士三方交易：湖人送出韋斯布魯克、托斯卡諾安德生（Juan Toscano-Anderson）、達米安瓊斯（Damian Jones）及2027年首輪選秀籤，得到羅素、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）及馬利克比斯利（Malik Beasley）；灰狼送出羅素，得到康利（Mike Conley）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、3支來自爵士次輪籤（2024、2025、2026）；爵士送出亞歷山大沃克、范德比爾特、馬利克比斯利、亞歷山大沃克及3支次輪籤，得到韋斯布魯克、托斯卡諾安德生、達米安瓊斯及2027年首輪選秀籤。爵士預計賣斷韋斯布魯克。

拓荒者送出哈特（Josh Hart）至尼克，得到雷迪許（Cameron Reddish）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）、阿西迪亞卡諾及未來首輪選秀籤。

籃網送出杜蘭特（Kevin Durant）、華倫（T.J. Warren）至太陽，得到布瑞吉斯（Mikal Bridges）、卡麥隆強生（Cam Johnson）、克勞德（Jae Crowder）、4支首輪選秀權（2023、2025、2027與2029年）及1支2028年首輪選秀互換權。

馬刺送出珀特爾（Jakob Poeltl）至暴龍，得到柏奇（Khem Birch）、2024年首輪選秀籤及2支未來次輪選秀籤。

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塞爾提克送出賈斯丁傑克生（Justin Jackson）及2支次輪選秀籤（2023、2029）至雷霆，得到穆斯卡拉（Mike Muscala）。

湖人送出湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）至金塊，得到里德（Davon Reed）及3支次輪選秀籤（2025、2支2029）。

七六人、拓荒者及黃蜂三方交易：七六人送出塞布爾（Matisse Thybulle），得到麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels ）、2024年次輪選秀籤（來自黃蜂）及2029年次輪選秀籤（來自拓荒者）；拓荒者送出米凱盧克及3支次輪選秀籤（2023、2027、2029），得到塞布爾；黃蜂送出麥克丹尼爾斯及2024年次輪選秀籤，得到米凱盧克及2支次輪選秀籤（2023、2027，來自拓荒者）。

金塊送出海蘭德至快艇，得到2支次輪選秀籤（2024、2025）。

太陽送出薩瑞奇（Dario Saric）及1支未來選秀次輪籤至雷霆，得到貝茲利（Darius Bazley）。

勇士、老鷹、拓荒者及活塞四方交易：勇士送出懷斯曼（James Wiseman），得到小培頓（Gary Payton Jr.）及5支未來次輪選秀籤（來自老鷹）；老鷹送出5支未來次輪選秀籤，得到薩迪貝（Saddiq Bey）；拓荒者送出小培頓，得到諾克斯（Kevin Knox）；活塞送出薩迪貝及諾克斯，得到懷斯曼。

快艇、火箭及灰熊三方交易：快艇送出沃爾、肯納德及2023年首輪選秀互換權，得到艾瑞克戈登及3支次輪選秀籤（來自灰熊）；火箭送出艾瑞克戈登，得到沃爾及丹尼格林（Danny Green）及2023年首輪選秀互換權；灰熊送出丹尼格林及3支次輪選秀籤，得到肯納德。

湖人送出貝弗利（Patrick Beverley）、2024年次輪選秀籤及部分現金至魔術，得到班巴。

馬刺送出賈許理查生（Josh Richardson）至鵜鶘，得到葛拉漢（Devonte Graham）及4支次輪選秀籤（2024、2026、2028、2029）

快艇送出雷吉傑克生及2028年次輪選秀籤至黃蜂，得到梅森普朗里（Mason Plumlee）。

籃網、公鹿及溜馬三方交易：籃網送出克勞德，得到3支次輪選秀籤（來自公鹿）；公鹿送出恩瓦拉（Jordan Nwora）、伊巴卡（Serge Ibaka）、喬治希爾（George Hill）及5支次輪選秀籤，得到克勞德；溜馬得到恩瓦拉、伊巴卡及喬治希爾及2支次輪選秀籤（來自公鹿）。溜馬隨後裁掉伊巴卡。

老鷹送出賈斯丁哈勒戴（Justin Holiday）、卡明斯基（Frank Kaminsky）及2支次輪選秀籤（2024、2025），得到蓋瑞生麥修斯（Garrison Mathews）及佛納多（Bruno Fernando）。