國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，昨晚與國台辦主任宋濤會面，達成國共兩黨推進兩岸和平發展的共識。立法院長游錫堃今天接受廣播專訪表示，如果中共有改變、兩岸緩和不那麼緊張也是好的，不過看看中共過往的紀錄，「台灣人沒這麼好騙」。

游錫堃認為，中共對外擴張、對內壓迫，尤其還有新疆種族滅絕的疑慮，台灣人民有獨立思考的能力，大家也知道要過什麼生活，沒這麼好騙。

游錫堃說，我們歡迎中國內部進行改變，希望中國十幾億人能過自由民主生活，但中共如何改變還待觀察，除非像過去台灣一樣解除黨禁、報禁，總統直選，人家才會相信中共要民主化。

游錫堃感嘆表示，過去他在當行政院長的時候，夏立言是駐紐約辦事處處長，既然在美國待這麼久，了解美國生活方式，也應該要考慮台灣人民要過什麼樣的生活方式才會幸福？中國人民要過什麼樣生活方式才會幸福？

日前結束訪美行程的游錫堃透露，他這次去也告訴美國人，中共不會停止認知戰，除非本質改變，而在它的本質改變之前，扶植中共長大，將來一定會反噬到自己。

至於這次訪美外見到眾議院議長麥卡錫遭批浪費國會外交這張牌，游錫堃反駁說，不是非得見到議長才算是國會外交，若按此邏輯，也否定了前立法院長王金平、蘇嘉全等人的訪美行。