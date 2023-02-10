恆生科技股指數大跌逾4%，成份股全面下跌，萬國數據跌7.72%，跌幅最大；小鵬汽車、理想汽車跌幅亦超過7%，阿里健康、明源雲、京東、嗶哩嗶哩都跌逾6%，百度跌5.9%。
中資電訊股逆勢走高，聯通漲1.6%，在藍籌股中表現最佳。碧服重挫7.2%，在藍籌股中表現最差。
舜宇跌4.0%，其1月手機鏡頭出貨量較去年同期腰斬、月減7.9%。瑞聲、比亞迪電子、高偉電子等手機零件股同步下挫。
中芯跌3.6%，其去年第四季淨利年減27.8%。
隔夜美股再度收黑、中國通膨升溫，以及外媒報導美國政府擬祭出新規限制美國企業在中國投資先進技術，由科技股領跌，周五香港股市盤中加速下挫，恆生指數目前跌1.79%，為21237.25點。國企股(H股)跌2.32%，為7144.09點。
恆生科技股指數大跌逾4%，成份股全面下跌，萬國數據跌7.72%，跌幅最大；小鵬汽車、理想汽車跌幅亦超過7%，阿里健康、明源雲、京東、嗶哩嗶哩都跌逾6%，百度跌5.9%。
中資電訊股逆勢走高，聯通漲1.6%，在藍籌股中表現最佳。碧服重挫7.2%，在藍籌股中表現最差。
舜宇跌4.0%，其1月手機鏡頭出貨量較去年同期腰斬、月減7.9%。瑞聲、比亞迪電子、高偉電子等手機零件股同步下挫。
中芯跌3.6%，其去年第四季淨利年減27.8%。
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