恆生科技股指數大跌逾4%，成份股全面下跌，萬國數據跌7.72%，跌幅最大；小鵬汽車、理想汽車跌幅亦超過7%，阿里健康、明源雲、京東、嗶哩嗶哩都跌逾6%，百度跌5.9%。

中資電訊股逆勢走高，聯通漲1.6%，在藍籌股中表現最佳。碧服重挫7.2%，在藍籌股中表現最差。

舜宇跌4.0%，其1月手機鏡頭出貨量較去年同期腰斬、月減7.9%。瑞聲、比亞迪電子、高偉電子等手機零件股同步下挫。

中芯跌3.6%，其去年第四季淨利年減27.8%。

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