外資已連三日買超1.5萬張，法說會後周五，日月光早盤衝上107.5元之2022年1月18日以來的一年新高價，隨後在平盤上下震盪。

日月光元月營收451.31億元，年減7.09%、月減15.06%，連四個月下滑，並失守500億元大關，創下11個月新低紀錄。

整體市場正經歷庫存修正，日月光2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。法人預估，日月光投控第一季IC ATM營收低於季節性的表現，首季將為IC ATM低谷，預估2023年IC ATM年成長率將為持平至高個位數下滑。其中高階封裝及測試將占有更高的營收比重，IC ATM年度結構性毛利率約為25~30%。EMS部份則預期2023年的營收與2022年持平，並呈現逐季成長態勢，今年度營收仍可望再挑戰新高水準。

面臨消費性晶片庫存修正壓力，EMS訂單下滑，日月光投控元月自結合併營收451.31億元，年減7.09%、月減15.06%，其中IC ATM營收243.71億元，月減14.37%。終端需求不佳，半導體市場庫存修正持續，使日月光淡季更淡，法人預估，日月光今年首季平均產能利用率較去年第四季下滑10個百分點以上。預期日月光今年第一季IC ATM營收將與2021年第二季擬制性金額相仿，約727億元，估季減20%以上；首季EMS營收估年減7~9%、季減30%以上。合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率下滑將不利毛利率，首季IC ATM毛利率將略高於2019年第二季的18.6%，而EMS營業利益率約與2021年第一季的2.5%相當。整體今年第一季集團合併毛利率將會低於去年第四季約3個百分點以上，預估日月光投控單季稅後EPS為1.60元。