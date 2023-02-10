醜聞纏身的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）發布2008年金融危機以來最大年度虧損，並預警2023年仍將有赤字，今天股價重挫近15%。

法新社報導，總部位於蘇黎世（Zurich）的瑞士第2大銀行「瑞士信貸」公布，2022年淨損73億瑞士法郎（約新台幣2379億元），是這家銀行自15年前在全球金融危機期間虧損逾80億瑞郎以來，最糟的年度財報結果。

財報發布後，瑞士信貸股價重挫14.7%至每股2.77瑞郎，而瑞士市場指數（SMI）下滑0.5%。自2021年3月以來，瑞士信貸股價累跌75%以上。

瑞士信貸為遏止營運崩壞，去年10月宣布重大企業重整計畫，重點在於大幅縮減旗下投資銀行部門規模。這個部門處於一連串醜聞核心，包括美國避險基金Archegos爆倉事件，導致瑞士信貸損失慘重。

估計今年瑞士信貸的重整成本約為16億瑞郎，明年約10億瑞郎。

瑞士信貸執行長柯納（Ulrich Koerner）表示，這家銀行具備「明確計畫，將打造一家嶄新的瑞士信貸」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120210