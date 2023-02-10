消息衝擊舜宇光學10日股市，舜宇光學早盤震盪後大跌，最深曾跌6％，現跌幅報4.27％，成交值3.23億港幣。此外，港股蘋概股10日早普跌，比亞迪電子跌2.5％，瑞聲科技與高偉電子跌逾1％。

據舜宇光學公告，雖然手機鏡頭出貨銳減，但車載鏡頭期間出貨量918.1萬件，年增22％，月增86.8％。舜宇光學指出，主要因為車載攝像頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解而有所增長，月增幅較大則因12月客戶端受聖誕節假期影響而使得出貨量基期較低。

蘋果鏈舜宇光學手機鏡頭 1月出貨量狂減49.3％
平板Q1出貨量 恐跌破3千萬台
陸去年智慧型手機出貨量年減13％ 創最大降幅
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