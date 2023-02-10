國民黨雲林縣議會議長沈宗隆日前聲稱，新北市長侯友宜的聲量高是被民進黨灌出來的，在南部根本沒有選票。正巧侯友宜昨天到雲林縣考察，並在晚間出席雲林同鄉會新北市總會新春團拜，所以他今（10）日出席活動時，被媒體問到未來會否增加中南部的市政考察行程？侯友宜未正面回應，而是說明他昨天到雲林縣是去了解學校營養午餐的配送過程，以及感謝雲林農友的對新北營養午餐的幫忙。

侯友宜表示，昨天他到雲林縣最主要是關心新北市34萬中小學幼兒園孩子的營養午餐，特別去雲林縣嘉凱科技農業去了解整個配送過程，以及產地是不是符合產銷履歷及有機蔬菜的標準。

侯友宜說，新北市的安心蔬菜有機產銷履歷每周總共有75噸，當中雲林農友貢獻了77％，比例很高，所以昨天一來是謝謝農友的幫忙，二來也了解營養午餐還有哪些因為調整費用，需要農友們大力支持的地方，我們感謝大家的幫忙，讓新北市的孩子們吃的營養健康。