日本「台灣旭化成都市開發股份有限公司」總經理小原俊彥9日拜訪新北市城鄉局，分享日本《都市再開發法》依不同地區、用途及公益設施調整放寬容積獎勵等方式。城鄉局長黃國峰則示，日本與新北市長侯友宜積極推動的「都更三箭」政策理念不謀而合，將會參考日本的經驗，讓新北都市更新更加順利。

台灣老舊公寓與危險建物與日俱增，且位屬地震頻繁區域，新北市屋齡30年以上房屋高達79萬戶，而鄰近台灣的日本亦屬高度開發國家，其推動都市再生、街區改善皆頗具盛名。

新北市府透過新北「都市更新及爭議處理審議會」委員林育全、何芳子及「財團法人更新研究發展基金會」執行長麥怡安長引薦，邀請小原俊彥，淺談日本的都市再生政策、法令及機制，希冀透過此次交流，提供新北未來推動都更三箭的參考。

小原俊彥在會中表示，日本於1969年便開始積極推動都市再生開發及都市再生計畫，並頒訂《都市再開發法》，以「改善街區環境、充實公共設施」及「強化建物防災能力、提昇居住品質」為目的，在政府劃定的再開發地區，透過變更都市計畫提高法定容積率，加速推動具有公益性質的大規模更新事業。

小原俊彥指出，另因應不同時期的需求，修訂相關法規，其中《集合住宅重建促進法》最重要的機制就是讓售請求權，重建會可於權利變換計畫取得5分之4同意，並通過會員大會決議後向不同意戶提出讓售申請，以保障多數同意者的權利。此外，日本推動重建亦有「讀書會」的機制，安排相關專家至社區演講，傳遞都市更新政策法令、辦理程序及觀念溝通，喚起住戶關心社區公共事務的參與感與責任感。

黃國峰表示，日本都市再開發法依不同地區、用途及公益設施調整放寬容積獎勵等方式，與侯市長積極推動「都更三箭」政策理念不謀而合，如對捷運TOD廠站周邊高密度老舊建物給予增額容積並強化提供公益性設施。

黃國峰說，日本在都市更新、老屋重建的領域亦較台灣更為成熟，其推行都市更新的寶貴經驗，其中日本在大規模開發的規畫十分完整，將都市計畫、都市設計、都市更新等一併處理，同時融合公共空間規劃設計兼顧防災避難時民生設施所需功能，非常值得國內未來修正相關都市更新法令機制做為借鏡，讓重建更有效地推動，加速居住安全的提升與環境品質改善。