56歲歐姓男子8日下午騎著老舊不堪的機車出門，機車發出巨大的聲響引起了苓雅分局員警關注，於是上前盤查，沒想到員警一靠近歐男鳩聞到濃濃酒味，一開始歐男面對員警詢問，還否認有喝酒，直到警察要求歐男「老實講」歐男才坦承有飲酒。經酒測後酒測值為0.52，警方依公共危險罪將歐男送辦。

歐男的機車因為太過老舊，沿路發出巨大聲響，讓經過的路人不禁多看2眼，當然這「拉風」的復古氣勢也引起警方關注，於是警方將歐男攔停盤查。

沒想到員警一靠近歐男詢問資料時，歐男除了說話模糊外，還帶著濃濃的酒氣，員警詢問歐男有無飲酒時，歐男直接否認，直到員警告訴歐男「你到底喝多少啦，老實告訴我」，歐男才坦承自己早上10時有喝2瓶啤酒。歐男經酒測後酒測值為0.56，警方將歐男依公共危險罪送辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！