為提昇高市老舊公寓友善無障礙環境，高市針對5層樓以下的老舊公寓補助增建電梯，解決公寓上下樓梯不便及安全問題，2023年度申請日期為即日起至2023年6/30日截止，最高補助可達216萬元。高雄市工務局指出，開辦以來同意補助申請已有5件，首例新興區老舊公寓已完工並取得使用執照。

高雄市工務局長楊欽富表示，老舊公寓補助增建電梯自2017年開辦至今，同意補助申請已有5件。其中位在新興區開封路上，屋齡40年以上的5樓老舊公寓，申請補助之初，即面臨到新舊建物結構銜接設計及難以取得全體住戶同意文件等問題。

透過工務局協助提供專業諮詢服務及中央規範修法放寬為僅須過半數住戶同意等方式後，順利於2022年興建完工並取得使用執照，後續尚有嫩江街、永年街等2處興建中，預計2023年年底完成。

高雄市工務局表示，為了讓民眾申請計畫更易執行，協助高市老舊公寓加速改善無障礙設施，該局除了積極爭取中央補助外，並委託專業團隊進行先期調查作業及免費諮詢服務，解決民眾對於該項補助的疑惑，期能藉此加速申請流程，年年均有申請案件通過審查獲得補助許可。

2023年度補助已於1/17公告受理，申請期間至2023年6/30截止，最高補助可達216萬元。